Пашинян пригрозил организаторам митинга по делу Карапетяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил ответственностью организаторам митинга у суда, где проходит заседание по делу главы российской компании «Ташир» Самвела Карапетяна. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что если сотрудников компании «Электрические сети Армении», принадлежащей Карапетяну, принуждают участвовать в «мини-митинге в поддержку» у суда, то «правоохранители займутся этим». По его словам, компания скоро станет государственной собственностью.

Ранее Карапетяна перевели из полицейского здания ГУБОП в Следственный комитет (СК) Армении.

До этого у Карапетяна прошли обыски после его слов о поддержке Армянской апостольской церкви. Произошло это на фоне конфликта Пашиняна, поводом для которого стала позиция представителей армянской церкви по отношениям и мирному урегулированию с Азербайджаном.