Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:27, 18 июня 2025Бывший СССР

Пашинян пригрозил ответственностью организаторам митинга у суда

Пашинян пригрозил организаторам митинга по делу Карапетяна
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Alexander Kryazhev / Host agency RIA Novosti / Handout / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил ответственностью организаторам митинга у суда, где проходит заседание по делу главы российской компании «Ташир» Самвела Карапетяна. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что если сотрудников компании «Электрические сети Армении», принадлежащей Карапетяну, принуждают участвовать в «мини-митинге в поддержку» у суда, то «правоохранители займутся этим». По его словам, компания скоро станет государственной собственностью.

Ранее Карапетяна перевели из полицейского здания ГУБОП в Следственный комитет (СК) Армении.

До этого у Карапетяна прошли обыски после его слов о поддержке Армянской апостольской церкви. Произошло это на фоне конфликта Пашиняна, поводом для которого стала позиция представителей армянской церкви по отношениям и мирному урегулированию с Азербайджаном.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о вчерашнем разговоре с Путиным

    Эффективность «дредов» российских танков оценили

    Некоторых россиян попросили отказаться от окрошки

    Путин собрал совещание по экономическим вопросам

    Представители Ирана захотели приехать в Белый дом

    Трамп высказался о переговорах с Ираном

    Милонов назвал Лабубу атрибутом эскортниц

    Трамп снова обозвал главу ФРС

    Парламент Эстонии пересмотрел закон против православной церкви

    Трамп пожелал удачи лидеру Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости