Задержанного в Армении бизнесмена Карапетяна перевели в СК

Tert: Главу российской компании «Ташир» Карапетяна перевели в СК Армении

Главу российской компании «Ташир» Самвела Карапетяна перевели из полицейского здания ГУБОП в Следственный комитет (СК) Армении. Об этом пишет местное издание Tert.

«По нашим данным, бизнесмен и меценат Самвел Карапетян находится в Следственном комитете», — говорится в сообщении.

Ранее появились кадры из Еревана, где проходит заседание по избранию меры пресечения в отношении Карапетяна. На них видно большое скопление сотрудников силовых структур у здания суда.

17 июня дома у Самвела Карапетяна прошли обыски после его слов о поддержке Армянской апостольской церкви. Произошло это на фоне конфликта Пашиняна, поводом для которого стала позиция представителей армянской церкви по отношениям и мирному урегулированию с Азербайджаном.