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15:30, 18 июня 2025Бывший СССР

Во время заседания по делу Карапетяна к суду стянули толпу силовиков

Опубликовано видео с места заседания по делу Карапетяна
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Появились кадры из Еревана, где проходит заседание по избранию меры пресечения в отношении главы российской компании «Ташир» Самвела Карапетяна. Об этом сообщает ТАСС, публикуя соответствующее видео.

На кадрах с места событий видно большое скопление сотрудников силовых структур у здания суда. При этом точное количество силовиков не уточняется.

Ранее адвокат бизнесмена Армен Фероян заявил, что Карапетяна обвиняют в призывах к захвату власти и хотят возбудить в отношении него уголовное дело.

17 июня дома у Самвела Карапетяна прошли обыски после его слов о поддержке Армянской апостольской церкви. Произошло это на фоне конфликта Пашиняна с духовенством, поводом для которого стала позиция представителей армянской церкви по отношениям и мирному урегулированию с Азербайджаном.

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