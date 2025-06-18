Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:31, 18 июня 2025Бывший СССР

Пашинян уволил директора Службы национальной безопасности Армении

Пашинян уволил директора Службы национальной безопасности Армении Абазяна
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Tigran Mehrabyan / PAN Photo / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил директора службы национальной безопасности Армении Армена Абазяна. Соответствующая информация содержится в указе главы правительства.

«Армен Абазян освобожден от должности директора Службы национальной безопасности», — говорится в тексте документа.

Кроме того, указ предусматривает назначение временно исполняющим обязанности главы службы на заместителя директора Андраника Симоняна.

Как сообщает ТАСС, до этого появилась информация о том, что Абазян отказался задерживать президента компании «Ташир» Самвела Карапетяна, поддержавшего Армянскую апостольскую церковь в конфликте с премьер-министром.

Вечером 17 июня в доме у Карапетяна прошли обыски. Впоследствии стало известно, что ночью армяно-российский бизнесмен вышел из своего дома и сел в полицейскую машину.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Cовершенно беззащитны». Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля

    Захарова предупредила об «угрозе ядерного характера» на Ближнем Востоке

    В торговом центре в Москве начался пожар

    Россиянин получил срок за демонстрацию кольца с нацистской символикой

    Российский боец СВО с перебитыми ногами четыре дня полз по лесу под обстрелами ВСУ и выжил

    Стало известно о провале плана Зеленского на саммите G7

    Сексолог назвала пять типов мужских оргазмов

    Пашинян уволил директора Службы национальной безопасности Армении

    Россия вошла в тройку стран с самым дешевым набором для пикника

    В ООН заявили о риске цепной реакции ядерных испытаний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости