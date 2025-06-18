Пашинян уволил директора Службы национальной безопасности Армении Абазяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил директора службы национальной безопасности Армении Армена Абазяна. Соответствующая информация содержится в указе главы правительства.

«Армен Абазян освобожден от должности директора Службы национальной безопасности», — говорится в тексте документа.

Кроме того, указ предусматривает назначение временно исполняющим обязанности главы службы на заместителя директора Андраника Симоняна.

Как сообщает ТАСС, до этого появилась информация о том, что Абазян отказался задерживать президента компании «Ташир» Самвела Карапетяна, поддержавшего Армянскую апостольскую церковь в конфликте с премьер-министром.

Вечером 17 июня в доме у Карапетяна прошли обыски. Впоследствии стало известно, что ночью армяно-российский бизнесмен вышел из своего дома и сел в полицейскую машину.