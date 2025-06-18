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20:03, 18 июня 2025Силовые структуры

План «Перехват» со стрельбой в российском городе попал на видео

В Махачкале объявлен план «Перехват», подозреваемые задержаны со стрельбой
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Махачкале объявлен план «Перехват». Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует видео с места задержания подозреваемых.

На кадрах видны машины и силовики.

На улице Примакова задержаны несколько человек, подозреваемых в совершении преступлений. Очевидцы говорят, что задержание сопровождалось стрельбой. Другие подробности пока неизвестны.

5 мая в Махачкале произошла перестрелка. Несколько вооруженных мужчин открыли шквальный огонь по наряду ДПС прямо на улице. В результате нападения двое правоохранителей не выжили.

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