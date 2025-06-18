План «Перехват» со стрельбой в российском городе попал на видео

В Махачкале объявлен план «Перехват». Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует видео с места задержания подозреваемых.
На кадрах видны машины и силовики.
На улице Примакова задержаны несколько человек, подозреваемых в совершении преступлений. Очевидцы говорят, что задержание сопровождалось стрельбой. Другие подробности пока неизвестны.
5 мая в Махачкале произошла перестрелка. Несколько вооруженных мужчин открыли шквальный огонь по наряду ДПС прямо на улице. В результате нападения двое правоохранителей не выжили.