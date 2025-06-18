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13:08, 18 июня 2025Россия

Получивший ранение на СВО боец из Турции рассказал подробности о своей службе

Красная звезда: Раненный на СВО боец из Турции получил российское гражданство
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Гражданин Турции ушел добровольцем на специальную военную операцию (СВО) на Украине в 2023 году и стал служить в разведке в составе 70-го полка 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр». Подробности о своей службе в Российской Армии военнослужащий рассказал изданию «Красная звезда».

Как пишет портал, боец из Турции получил ранение на СВО, когда выполнял задачи в качестве оператора разведывательного дрона — его группа попала под обстрел противника, сам военнослужащий получил осколочное ранение в ногу. За проявленное мужество при выполнении этой задачи его удостоили медали Суворова. Кроме того, он получил российское гражданство.

Со слов военнослужащего, обучение военной специальности он проходил прямо на передовой и за короткий промежуток времени. Сейчас он занимается поиском целей с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ударами по ним.

По оценке бойца, пункты управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) плохо маскируются, из-за чего их несложно вычислить. «Даже если это густая лесопосадка, из нее торчат антенны ретранслятора дрона. Есть и другие демаскирующие признаки. За последние два месяца мы поразили большое количество точек управления БПЛА, накрыли немало техники», — заключил он.

Военный также рассказал, что в районе Малой Токмачки ему удалось нанести поражение по позициям ВСУ, в числе которых были и офицеры. «В один момент зафиксировал движение личного состава врага, передал данные командованию. Отметил, что люди неплохо экипированы, есть офицеры. Значит, цель стоящая. Наш ударный FPV-дрон моментально нанес удар. С момента обнаружения цели до её поражения прошло максимум минут пять. Сверху хорошо было видно: враг уничтожен», — вспомнил он.

Ранее сообщалось о гражданине Алжира, который приехал в Россию учиться и отправился на СВО. Теперь иностранец получил российский паспорт.

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