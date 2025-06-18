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12:17, 18 июня 2025Мир

Посол Ирана отверг призыв Трампа к капитуляции

Посол Ирана во Франции Амин-Неджад: Тегеран не согласится на капитуляцию
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Тегеран не согласится на потребованную президентом США Дональдом Трампом безоговорочную капитуляцию. Об этом заявил посол Ирана во Франции Мохаммед Амин-Неджад в эфире телеканала BFMTV.

«Это то же желание, что и у [премьер-министра Израиля] Биньямина Нетаньяху… Это совершенно не реализуется», — отметил дипломат.

По словам посла, народ Ирана «един перед агрессией» извне. Он добавил, что оборонные возможности Тегерана не зависят от ударов по военным объектам.

17 июня американский лидер потребовал от руководства Ирана безоговорочно капитулировать.

Вот это да!
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