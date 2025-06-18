Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:53, 18 июня 2025Мир

Посольство рассказало об эвакуации россиян из Израиля

Посольство России: Маломобильных россиян могут эвакуировать в Иорданию и Египет
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Для маломобильных россиян есть возможность санитарной эвакуации из Израиля в Иорданию и Египет. Об этом сообщило посольство России в Тель-Авиве в своем Telegram-канале.

«Информируем о возможности организации санитарной эвакуации в аэропорты ближайших стран — Египта и Иордании (...) для находящихся на территории Израиля маломобильных граждан, которые не имеют возможности самостоятельно покинуть страну по состоянию здоровья. В их число входят: лежачие пациенты, а также пациенты, для которых требуется эвакуация санитарным транспортом по медицинским показаниям», — отмечается в заявлении дипведомства.

В посольстве подчеркнули, что санитарная эвакуация осуществляется на безвозмездной основе и проходит при содействии Российского Красного Креста.

16 июня российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что решение об эвакуации сотрудников посольства в Тель-Авиве может быть принято при необходимости. Он рассказал, что порекомендовал своим сотрудникам использовать ежегодный отпуск, чтобы временно выехать с семьями в Россию до нормализации обстановки в Израиле.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль ответил на заявление Трампа о вчерашнем разговоре с Путиным

    Спиленные в российском городе деревья превратились в десятки уникальных скульптур

    Посольство рассказало об эвакуации россиян из Израиля

    В ВСУ нашли сторонников неонацистов

    Замначальника российского СИЗО попал в СИЗО

    Азербайджан помог России

    В российском регионе спасли упавшую в яму корову

    Жена Канье Уэста в откровенном боди посетила спа-салон

    Молодой россиянин вместе с матерью закопал подругу в поле

    Археологи нашли останки «гоблина» эпохи динозавров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости