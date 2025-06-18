Посольство рассказало об эвакуации россиян из Израиля

Посольство России: Маломобильных россиян могут эвакуировать в Иорданию и Египет

Для маломобильных россиян есть возможность санитарной эвакуации из Израиля в Иорданию и Египет. Об этом сообщило посольство России в Тель-Авиве в своем Telegram-канале.

«Информируем о возможности организации санитарной эвакуации в аэропорты ближайших стран — Египта и Иордании (...) для находящихся на территории Израиля маломобильных граждан, которые не имеют возможности самостоятельно покинуть страну по состоянию здоровья. В их число входят: лежачие пациенты, а также пациенты, для которых требуется эвакуация санитарным транспортом по медицинским показаниям», — отмечается в заявлении дипведомства.

В посольстве подчеркнули, что санитарная эвакуация осуществляется на безвозмездной основе и проходит при содействии Российского Красного Креста.

16 июня российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что решение об эвакуации сотрудников посольства в Тель-Авиве может быть принято при необходимости. Он рассказал, что порекомендовал своим сотрудникам использовать ежегодный отпуск, чтобы временно выехать с семьями в Россию до нормализации обстановки в Израиле.