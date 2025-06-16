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11:21, 16 июня 2025Мир

В МИД России допустили эвакуацию посольства в Израиле

Посол Викторов не исключил эвакуацию сотрудников посольства в Израиле
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Решение об эвакуации сотрудников российского посольства в Израиле может быть принято при необходимости. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сказал посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«Пока мы имеем в виду, конечно, возможность эвакуации, но мы считаем, что те граждане, которые хотят себя обезопасить, имеют такую возможность. Внимательно следим. Если потребуется, будем принимать другие решения», — сказал дипломат.

Также посол рассказал, что порекомендовал своим сотрудникам использовать ежегодный отпуск, чтобы временно выехать с семьями в Россию до нормализации обстановки в Израиле.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

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