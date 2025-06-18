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09:29, 18 июня 2025Мир

Премьер Канады жестко ответил на слова Трампа об исключении России из G8

Politico: Карни жестко ответил на слова Трампа об исключении России из G8
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amber Bracken / Reuters

Премьер-министр Канады Марк Карни жестко ответил на слова президента США Дональда Трампа об исключении России из «Большой восьмерки» (G8). Об этом сообщает Politico.

«Карни, со своей стороны, не стал сразу противоречить Трампу, когда тот заявил, что Россия была исключена из G8 из-за личной неприязни других лидеров и что этот шаг оскорбил президента [России] Владимира Путина», — говорится в материале.

Однако издание отмечает, что когда американский лидер «благополучно вернулся домой» с саммита на день раньше, Карни был смелее на своей заключительной пресс-конференции. Канадский премьер заявил, что присоединение Россией Крыма в 2014 годы было «лично оскорбительно» для граждан Украины и жителей полуострова, что и стало причиной исключения Москвы из G8.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уехал с саммита G7, не сумев заручиться поддержкой, которая ему необходима. По данным издания, то, что Трамп поспешно уехал с саммита, затмил сам факт участия в нем Зеленского.

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