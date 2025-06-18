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08:33, 18 июня 2025Мир

Стало известно о провале плана Зеленского на саммите G7

WSJ: Зеленский уехал с саммита G7, не сумев заручиться нужной ему поддержкой
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Daina Le Lardic/EU 2023 / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уехал с саммита G7, не сумев заручиться поддержкой, которая ему необходима. О провале плана украинского лидера пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, то, что американский президент Дональд Трамп уехал с саммита в Канаде раньше срока, затмил сам факт участия в нем Зеленского, который прибыл в Кананаскис уже после того, как глава Белого дома покинул страну проведения мероприятия.

Кроме того, многие чиновники на Западе опасаются, что Вашингтон стремится к укреплению отношений с Москвой и сокращению военной поддержки Киева.

Авторы статьи отметили существенное различие между прошлым коммюнике G7 и опубликованным во вторник заявлением председателя саммита «Большой семерки», премьер-министра Канады Марка Карни. В последнем говорится, что страны «семи» приветствуют усилия Трампа по урегулированию кризиса на Украине и хотят усилить давление на Россию, в том числе санкционное.

В сравнении с этим заявлением все прочие содержали значительно более жесткие формулировки, например, осуждение «вторжения РФ» и заверения о «неизменной поддержке» Украины.

Ранее газета Berliner Zeitung (BZ) сообщила, что несостоявшаяся встреча Трампа и Зеленского на полях саммита «Большой семерки» стала ударом для Киева. Это может означать, что конфликт отодвигается для США на второй план.

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