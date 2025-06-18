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15:32, 18 июня 2025Силовые структуры

Превращавший дома россиян в огневые позиции солдат ВСУ услышал приговор

Солдат танковой бригады ВСУ получил 16 лет за терроризм в Курской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Старший солдат 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Борисов услышал приговор суда по делу о совершении террористического акта в Курской области. Приговор — 16 лет колонии строгого режима. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

Как установил суд, в сентябре 2024 года Борисов вторгся в Курскую область в составе частей ВСУ. Он врывался в жилые дома мирных жителей Суджанского района и превращал их в огневые позиции, с которых вел огонь по российским военнослужащим и гражданскому населению.

1 ноября 2024 года он попал в плен и был передан военному следствию.

Ранее суд приговорил к 16 годам колонии еще двух бойцов ВСУ за терроризм в Курской области.

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