Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:41, 18 июня 2025Культура

Продюсер «Ласкового мая» пригрозил блогеру уголовным делом

Продюсер Разин пригрозил блогеру Михееву уголовным преследованием за оскорбления
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Музыкальный продюсер Андрей Разин, известный по работе с группой «Ласковый май», сообщил о желании засудить блогера Евгения Михеева за клевету в адрес Юры Шатунова и его самого. Его слова передает агентство РИА Новости.

Разин заявил, что надеется привлечь Михеева к уголовной ответственности.

«Он оскорбил меня и Юру Шатунова. Писал рассказы, распространял их в интернете, все зафиксировано. Буду требовать привлечь его к уголовной ответственности за клевету и оскорбления. Он должен понести за это ответственность», — рассказал продюсер.

Михеев на своих страницах в социальных сетях активно обсуждает историю культовой группы и ее солиста — Юру Шатунова. У него есть несколько роликов о певце, где он размышляет о его карьере и судьбе.

Ранее стало известно, что бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин решил отозвать из российского суда иск к создателям сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и продолжить судиться в Турции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о вчерашнем разговоре с Путиным

    Россияне полюбили отдыхать летом в малых городах страны

    Пенсионер застрял в дорогом автомобиле на исторической лестнице

    Пожелавшая смерти военным российская блогерша получила еще одно обвинение

    Российский хирург раскрыл правду о пластике Николая Баскова

    Еще одна международная федерация отказалась допустить россиян к Олимпиаде-2026

    Продюсер «Ласкового мая» пригрозил блогеру уголовным делом

    Раскрыт возможный ответ Израилю за атаку на район с верховным лидером Ирана

    Стало известно о воровстве украинских властей на обороне сумского направления

    Обыски в роскошном доме связанного с радикалами семейства показали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости