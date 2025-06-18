Продюсер «Ласкового мая» пригрозил блогеру уголовным делом

Продюсер Разин пригрозил блогеру Михееву уголовным преследованием за оскорбления

Музыкальный продюсер Андрей Разин, известный по работе с группой «Ласковый май», сообщил о желании засудить блогера Евгения Михеева за клевету в адрес Юры Шатунова и его самого. Его слова передает агентство РИА Новости.

Разин заявил, что надеется привлечь Михеева к уголовной ответственности.

«Он оскорбил меня и Юру Шатунова. Писал рассказы, распространял их в интернете, все зафиксировано. Буду требовать привлечь его к уголовной ответственности за клевету и оскорбления. Он должен понести за это ответственность», — рассказал продюсер.

Михеев на своих страницах в социальных сетях активно обсуждает историю культовой группы и ее солиста — Юру Шатунова. У него есть несколько роликов о певце, где он размышляет о его карьере и судьбе.

Ранее стало известно, что бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин решил отозвать из российского суда иск к создателям сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и продолжить судиться в Турции.