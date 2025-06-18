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14:16, 18 июня 2025Экономика

Раскрыта официальная причина масштабного блэкаута в Испании

Власти Испании объяснили масштабный блэкаут в апреле техническими причинами
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Jon Nazca / Reuters

Власти Испании объяснили масштабный блэкаут в апреле техническими и организационными проблемами. Официальную причину случившегося назвали в отчете министерства экологии и демографии европейской страны.

По словам министра Сары Агесен, cвет в Испании и Португалии в конце апреля пропал по нескольким причинам технического и организационного характера. За несколько дней до отключения электроэнергии произошли скачки напряжения, которые утром 28 апреля усилились, а затем разбалансировали систему.

Дополнительно ухудшили ситуацию неправильные действия оператора Red Electrica — в итоге система отключилась от перегрузки. При этом специалисты уточнили, что о кибератаках речи не идет.

Испания, в частности, Мадрид и Барселона, португальские Лиссабон, Алгарве и Коимбра, французский регион Бургундия, Андорра, Нидерланды и Бельгия столкнулись с масштабными отключениями электричества днем 28 апреля.

В городах перестали работать все виды транспорта, больницы, магазины и интернет. Причина произошедшего долгое время была неизвестной.

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