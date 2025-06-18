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19:08, 18 июня 2025Экономика

Россиянам рассказали о помогающей женщинам в бизнесе интуиции

На ПМЭФ рассказали о помогающих москвичкам в бизнесе интуиции и многозадачности
Дмитрий Воронин

Фото: insta_photos / Shutterstock / Fotodom

Быть успешными в бизнесе москвичкам помогают интуиция, многозадачность, непредсказуемость и сильная вера в свою идею, которой у мужчин бывает меньше. Такие качества со ссылкой на результаты исследований перечислила на ПМЭФ-2025 уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Сизова. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя властей, сейчас в столице уже миллион бизнесменов, 2,7 миллиона самозанятых, среди которых 40 процентов приходится на женщин.

«Думаю, что на следующий год я буду выступать, скажу, что нас половина. Нет никаких психологических барьеров, стереотипов», — приводит агентство слова Сизовой, уточнившей, что в ведении бизнеса россиянкам также помогают креативность, большая адаптивность, желание развиваться, учиться и созидать.

Ранее в мэрии Москвы заявили о находящейся на исторически низком уровне безработице. Как уточняла в ноябре прошлого года первый замруководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Александра Александрова, речь идет примерно о десяти тысячах нуждающихся в соответствующем статусе жителей мегаполиса и, наоборот, о наблюдающемся дефиците кадров.

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