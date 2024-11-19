Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:08, 19 ноября 2024Экономика

Москву назвали городом без безработных

В Москве заявили об исторически низком уровне безработицы
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве практически не осталось людей, официально признанных безработными, этот статус в городе «больше никому не нужен». Об этом рассказала первый замруководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Александра Александрова, которую цитирует РБК.

По словам представителя московских властей, безработица в городе сейчас находится на исторически низком уровне и по сравнению с «приходившими потоком» сотнями тысяч соискателей соответствующего статуса в настоящее время их сейчас «вообще нет» — речь идет примерно о десяти тысячах нуждающихся в нем жителей мегаполиса.

В Москве сейчас нет необходимости в признании безработным, поскольку «фактически нет ни одного человека, которому мы не можем найти работу в городе» и речь, наоборот, идет о наблюдающемся дефиците кадров, резюмировала Александрова.

Безработица в России снижается уже несколько лет и второй год находится на рекордно низких уровнях. В связи с этим правительство РФ собирается пересмотреть ограничения для вовлечения на рынок труда молодежи, пенсионеров и готовых работать больше россиян. Изменения ранее анонсировал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Минобороны заявили о ночной атаке ВСУ ракетами ATACMS по России

      На депутата Госдумы заявили в прокуратуру из-за слов о «рожалке»

      Россиянин пришел сдавать на права пьяным и попал под арест

      Любопытные рысята вышли на «стажировку» и попали на видео

      Перечислены самые опасные для школьников продукты

      Малышева назвала три правила при уборке туалета

      Москвичам пообещали аномальный декабрь

      Россиян предупредили о подорожании шампанского

      В России увеличили выпуск боевых пистолетов

      Еще одна вещь из 1990-х вновь вернулась в моду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше