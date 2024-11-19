Москву назвали городом без безработных

В Москве заявили об исторически низком уровне безработицы

В Москве практически не осталось людей, официально признанных безработными, этот статус в городе «больше никому не нужен». Об этом рассказала первый замруководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Александра Александрова, которую цитирует РБК.

По словам представителя московских властей, безработица в городе сейчас находится на исторически низком уровне и по сравнению с «приходившими потоком» сотнями тысяч соискателей соответствующего статуса в настоящее время их сейчас «вообще нет» — речь идет примерно о десяти тысячах нуждающихся в нем жителей мегаполиса.

В Москве сейчас нет необходимости в признании безработным, поскольку «фактически нет ни одного человека, которому мы не можем найти работу в городе» и речь, наоборот, идет о наблюдающемся дефиците кадров, резюмировала Александрова.

Безработица в России снижается уже несколько лет и второй год находится на рекордно низких уровнях. В связи с этим правительство РФ собирается пересмотреть ограничения для вовлечения на рынок труда молодежи, пенсионеров и готовых работать больше россиян. Изменения ранее анонсировал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

