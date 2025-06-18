Россияне внезапно устремились в один регион страны по неожиданной причине

У туристов на 60 % вырос интерес к Башкирии из-за популярности группы Ay Yola

Россияне внезапно заинтересовались путешествиями в Башкирию. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование сервиса «Туту», интерес туристов, предположительно, резко возрос из-за популярности башкирской фолк-группы Ay Yola, чья песня Homay несколько месяцев назад обошла в мировом чарте музыкального сервиса Shazam хит известной исполнительницы Леди Гага.

«Спрос на поездки выходного дня в республику вырос на 60 процентов по сравнению с 2024 годом», — отметили представители сервиса.

Как пояснил заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев, музыкальные коллективы, подчеркивающие национальный колорит, часто становятся своего рода «амбассадорами» территорий и способны заинтересовать человека на посещение определенных мест. Наибольший спрос пришелся на столицу региона — Уфу.

Ранее, в апреле, сообщалось, что песня группы Ay Yola возглавила топ сервиса Apple Music на Украине с песней Homay.

Ay Yola — трио из Уфы, состоящее из солистки Адель Шайхитдиновой, ее отца Руслана, который играет на клавишных и бас-гитаре, а также второго вокалиста Рината Рамазанова, фронтмена фолк-группы «Аргымак».