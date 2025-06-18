Россиянин два года тайно насиловал свою маленькую падчерицу

В Кургане на 15 лет осудили мужчину, который два года насиловал падчерицу

В Кургане суд приговорил 39-летнего местного жителя к 15 годам лишения свободы за то, что он в течение двух лет тайно насиловал свою маленькую падчерицу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Курганской области.

Мужчина признан виновным в совершении шести преступлений по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Как установил суд, с 2020 по 2022 годы обвиняемый насиловал дочь своей сожительницы. Сама женщина все это время не знала о происходящем, однако, как только тайное вскрылось, она обратилась в полицию. Фигуранта задержали в тот же день.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима 41-летнего жителя Армавира, который на протяжении семи лет насиловал маленькую дочку сожительницы.