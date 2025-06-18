Российская стюардесса показала распаковку формы Emirates и восхитила подписчиков

Российская стюардесса, устроившаяся на работу в авиакомпанию Emirates, показала на видео распаковку новой формы и восхитила подписчиков. Ролик она разместила на своей странице @jasmine_elkrissi в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На записи девушка продемонстрировала по два комплекта жилетов, юбок и пиджаков, зимнее пальто, элегантную красную сумку, туфли в тон, фирменный шарф с головным убором. В комментариях юзеры посчитали, что вся одежда популярной авиакомпании подходит автору видео.

«Вы такая красавица! И я уверена, что вы украсите эту форму», «Первая в жизни распаковка, которая была мне интересна», «Видно, что вы счастливы и занимаетесь любимым делом», — писали пользователи.

Ранее другая работающая в авиакомпании Emirates стюардесса из России показала, как делает легендарный макияж сотрудниц перевозчика и восхитила подписчиков. Перед нанесением косметических продуктов на лицо девушка заметила, что такой макияж держится 20 часов.