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12:02, 18 июня 2025Россия

Российские хирурги восстановили лицо участнику СВО

В Екатеринбурге хирурги восстановили лицо участнику СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Тимофей Изотов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге хирурги восстановили лицо российскому участнику специальной военной операции (СВО) на Украине. В бою он получил осколочное ранение и мог потерять зрение, сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

Боец поступил в госпиталь с множественными повреждениями костей глазницы и верхней челюсти, а грубый рубец под глазом привел к выраженной деформации лица и угрозе потери зрения.

Для того чтобы вернуть лицу военнослужащего максимально возможный естественный вид, медики воспользовались технологией 3D-печати — на основе компьютерной томографии создали трехмерную модель черепа, на основе чего разработали и изготовили персонализированные импланты из биосовместимого материала.

«Мы смогли рассчитать расположение имплантов, их размеры и форму с точностью до миллиметра. Это дало возможность минимизировать риски и добиться максимально естественного восстановления», — рассказала заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии Свердловского госпиталя для ветеранов войн Анна Сусоева.

Операция по восстановлению лица длилась три часа. По словам врачей, уже на следующий день к военнослужащему вернулось зрение, а через неделю стало заметно восстановление симметрии и естественности черт лица. В ближайшее время ему проведут пластическую коррекцию рубца под глазом.

Ранее участник СВО из Тюмени получил новое сердце. Операция по пересадке продлилась десять с половиной часов.

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