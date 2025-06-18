Российские хирурги восстановили лицо участнику СВО

В Екатеринбурге хирурги восстановили лицо участнику СВО

В Екатеринбурге хирурги восстановили лицо российскому участнику специальной военной операции (СВО) на Украине. В бою он получил осколочное ранение и мог потерять зрение, сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

Боец поступил в госпиталь с множественными повреждениями костей глазницы и верхней челюсти, а грубый рубец под глазом привел к выраженной деформации лица и угрозе потери зрения.

Для того чтобы вернуть лицу военнослужащего максимально возможный естественный вид, медики воспользовались технологией 3D-печати — на основе компьютерной томографии создали трехмерную модель черепа, на основе чего разработали и изготовили персонализированные импланты из биосовместимого материала.

«Мы смогли рассчитать расположение имплантов, их размеры и форму с точностью до миллиметра. Это дало возможность минимизировать риски и добиться максимально естественного восстановления», — рассказала заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии Свердловского госпиталя для ветеранов войн Анна Сусоева.

Операция по восстановлению лица длилась три часа. По словам врачей, уже на следующий день к военнослужащему вернулось зрение, а через неделю стало заметно восстановление симметрии и естественности черт лица. В ближайшее время ему проведут пластическую коррекцию рубца под глазом.

Ранее участник СВО из Тюмени получил новое сердце. Операция по пересадке продлилась десять с половиной часов.