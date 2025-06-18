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09:36, 18 июня 2025Путешествия

Российские туристы посетили 9D-кинотеатр в Китае и остались с переломами ног и ушибами

Mash: Россияне остались с переломами из-за сломавшихся кресел в кинотеатре Хэйхэ
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал Mash

Российские туристы посетили в китайском Хэйхэ 9D-кинотеатр и остались с переломами ног и ушибами ребер. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что отдыхающие родом из Благовещенска. Через две минуты после начала просмотра фильма кресла, которые уже были сломаны, перевернулись. Сотрудники кинотеатра приняли их крики за веселье и не стали вмешиваться. Один из пятерых россиян сломал ногу, остальные получили травмы грудной клетки, стоп и ног.

В больнице сломанную ногу отказались оперировать, поскольку она сильно опухла. Мужчине пришлось провести неделю в бандаже. При этом пострадавшим выплатили компенсацию.

Ранее сообщалось, что десятки российских туристов оказались в больницах в Сиде, Кемере и Анталье с аллергией на солнце. Уточняется, что на курортах Турции жара достигает 35-40 градусов, что и спровоцировало сильный зуд и красноту, а также пятна на теле, прыщи, головокружение и слабость.

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