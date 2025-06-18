Российский генерал объяснил прилет в Вашингтон «самолета Судного дня»

Генерал Липовой: США подняли «самолет Судного дня» из-за ядерной угрозы

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru объяснил прилет в Вашингтон борта Boeing E-4B Nightwatch, также известного как «самолет Судного дня».

Офицер отметил, что у администрации США есть десятки вариантов на случай различных угроз, в том числе с применением ядерного оружия. Поэтому борт, предназначенный для нахождения там американского руководства в подобные периоды, перегнали поближе к Белому дому.

«Поэтому они, судя по всему, во всей этой ситуации рассматривают вероятный вариант, что самолет этот может понадобиться», — сказал Липовой. Он добавил, что перемещение самолета могло быть как чисто техническим, так и основанным на реальных опасениях. Генерал не исключил, что Соединенные Штаты рассматривают сценарий с применением Израилем ядерного оружия.

Ранее, 18 июня, стало известно, что «самолет Судного дня», приземлился рядом с Вашингтоном. Борт, служащий командным пунктом для президента США и других представителей высшего руководства страны на случай ядерной войны, базируется на военной базе Барксдейл в штате Луизиана и поднимается в воздух крайне редко.

