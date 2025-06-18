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18:17, 18 июня 2025Мир

«Самолет Судного дня» приземлился в Вашингтоне

«Самолет Судного дня» высшего руководства США приземлился рядом с Вашингтоном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Masteruploader / Wikimedia

Борт Boeing E-4B Nightwatch, также известный как «самолет Судного дня», приземлился рядом с Вашингтоном. На это обратил внимание израильский телеканал i24.

Сообщается, что в ночь на 18 июня самолет приземлился на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, находящейся в 24 километрах от центра Вашингтона. Борт, служащий командным пунктом для президента США и других представителей высшего руководства страны на случай ядерной войны, базируется на военной базе Барксдейл в штате Луизиана и поднимается в воздух крайне редко.

«Хотя точная причина приземления самолета в Вашингтоне остается неизвестной, это произошло на фоне напряженных событий на Ближнем Востоке и расширения Израилем военных операций против Ирана», — отмечает телеканал.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от руководства Ирана безоговорочной капитуляции. Глава Белого дома также обратился к Хаменеи и подчеркнул, что США «знают, где он прячется». При этом он отметил, что его терпение находится «на исходе».

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