Российский сантехник решил скрыть преступление и расчленил знакомого

В Нижнем Тагиле арестован сантехник за расчленение знакомого после ссоры

В Нижнем Тагиле Ленинский районный суд арестовал местного жителя, который расправился со знакомым и расчленил его. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Мужчина обвиняется по статье 105 УК РФ («Убийство»). Он останется под стражей до 15 августа.

По информации «КП», обиняемый — сантехник.

Как установил суд, он поссорился с пострадавшим и ударил его ножом. От полученного ранения мужчина не выжил. Тогда арестованный решил скрыть преступление и для этого расчленил потерпевшего.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске 53-летний местный житель расчленил 69-летнюю знакомую из-за того, что она назвала его дебилом.

