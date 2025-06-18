Рост экономики России оценили

Эксперт РА: Российская экономика по итогам 2025 года вырастет на 1,4 процента

По итогам 2025 года экономика России вырастет на 1,4 процента. Так рост экономики оценила гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА » Марина Чекурова, ее цитирует РИА Новости.

В преддверии Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) эксперт отметила, что, несмотря на замедление роста, рисков стагфляции в стране нет.

«Классическая стагфляция, то есть рост безработицы при высокой инфляции, сейчас нереальна из-за полной занятости в экономике», — добавила он.

В последние годы экономика росла значительно быстрее: в 2023 году ВВП РФ вырос на 4,1 процента, а в 2024 — на 4,3 процента. По оценке Минэкономразвития РФ, по итогам этого года ВВП увеличится на 2,5 процента. ЦБ склоняется к прогнозу в один-два процента.

По мнению Чекуровой, июньское снижение ключевой ставки в России не будет последним в 2025 году: на следующем заседании, которое состоится 25 июля, ЦБ с большой долей вероятности сохранит курс на ослабление денежно-кредитной политики (ДКП) и понизит ставку еще на 100 базисных пунктов, до 19 процентов годовых.