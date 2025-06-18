В России отреагировали на слова Макрона о новых беспрецедентных санкциях Евросоюза

Депутат Чепа: Россию беспрецедентными санкциями не запугать

Россию не запугать беспрецедентными санкциями, которые анонсировал французский президент Эммануэль Макрон, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на слова политика.

Ранее Макрон сообщил на полях саммита G7 в Канаде, что Евросоюз (ЕС) подготовил новые беспрецедентные санкции в отношении России. Он также добавил, что президент США Дональд Трамп поддержал рестрикции.

Депутат отметил, что американский лидер уехал раньше и саммит явно провалился.

«Значит, беспрецедентные санкции. Мы уже 17 пакетов слышали о том, что это последние какие-то меры. Новые слова-то должны быть? "Беспрецедентные", потом будут "разрушительные", не знаю, какие еще придумают, но пока эти санкции не работают так, как многие страны этого хотели. Сказать, что Трамп полностью поддержал — сомневаюсь в выводе, который сделал Макрон», — поделился Чепа.

До этого стало известно, что странам «Большой семерки» не удалось склонить президента США Дональда Трампа к антироссийской риторике, в связи с чем объединение не опубликовало совместное заявление по Украине по итогам саммита в Канаде.

