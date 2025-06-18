В России отреагировали на слова Макрона о новых беспрецедентных санкциях Евросоюза

Россию не запугать беспрецедентными санкциями, которые анонсировал французский президент Эммануэль Макрон, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на слова политика.
Ранее Макрон сообщил на полях саммита G7 в Канаде, что Евросоюз (ЕС) подготовил новые беспрецедентные санкции в отношении России. Он также добавил, что президент США Дональд Трамп поддержал рестрикции.
Депутат отметил, что американский лидер уехал раньше и саммит явно провалился.
«Значит, беспрецедентные санкции. Мы уже 17 пакетов слышали о том, что это последние какие-то меры. Новые слова-то должны быть? "Беспрецедентные", потом будут "разрушительные", не знаю, какие еще придумают, но пока эти санкции не работают так, как многие страны этого хотели. Сказать, что Трамп полностью поддержал — сомневаюсь в выводе, который сделал Макрон», — поделился Чепа.
До этого стало известно, что странам «Большой семерки» не удалось склонить президента США Дональда Трампа к антироссийской риторике, в связи с чем объединение не опубликовало совместное заявление по Украине по итогам саммита в Канаде.