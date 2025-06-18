Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:36, 18 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на слова Макрона о новых беспрецедентных санкциях Евросоюза

Депутат Чепа: Россию беспрецедентными санкциями не запугать
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Россию не запугать беспрецедентными санкциями, которые анонсировал французский президент Эммануэль Макрон, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на слова политика.

Ранее Макрон сообщил на полях саммита G7 в Канаде, что Евросоюз (ЕС) подготовил новые беспрецедентные санкции в отношении России. Он также добавил, что президент США Дональд Трамп поддержал рестрикции.

Депутат отметил, что американский лидер уехал раньше и саммит явно провалился.

«Значит, беспрецедентные санкции. Мы уже 17 пакетов слышали о том, что это последние какие-то меры. Новые слова-то должны быть? "Беспрецедентные", потом будут "разрушительные", не знаю, какие еще придумают, но пока эти санкции не работают так, как многие страны этого хотели. Сказать, что Трамп полностью поддержал — сомневаюсь в выводе, который сделал Макрон», — поделился Чепа.

До этого стало известно, что странам «Большой семерки» не удалось склонить президента США Дональда Трампа к антироссийской риторике, в связи с чем объединение не опубликовало совместное заявление по Украине по итогам саммита в Канаде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай отправил в Иран загадочные самолеты. Они исчезают с радаров по мере приближения к стране

    В России впервые за пять лет встретили поезд Пхеньян — Москва

    «Вкусно — и точка» пообещала не продавать пиво

    Стало известно об отказе приглашать Украину на саммит НАТО

    Беременная Ида Галич показала фигуру в нижнем белье

    Россиян предупредили о штрафе за мытье машин во дворе

    Атаки Израиля назвали стимулом Ирана для ускорения создания ядерного оружия

    Российские войска ударом «Искандера» ликвидировали около 100 бойцов ВСУ в Сумской области

    Спикер Рады назвал уникальными грядущие выборы президента Украины

    Иностранный министр опубликовал видео о Москве под песню группы «Тату»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости