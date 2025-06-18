Два человека стали жертвами ДТП в Чечне

Смертельное ДТП произошло в Чечне. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ | ДАГЕСТАН ЧЕЧНЯ ИНГУШЕТИЯ КБР КЧР ОСЕТИЯ».

Авария произошла в Гудермесе. Ее жертвами стали два человека.

На кадрах с места происшествия видно, как один автомобиль заехал передними колесами на капот другого. «Жесткая авария», — прокомментировал увиденное мужчина, снявший на видео последствия ДТП.

Ранее в Дагестане посреди поселка взорвался BMW Х5, это сняли на видео. На них видно охваченный огнем автомобиль, от которого в небо поднимается облако черного дыма. Когда раздается взрыв, обломки машины разлетаются на десятки метров.