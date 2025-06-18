Четыре самые длинные в мире змеи поймали в британской деревне

В Великобритании спасатель поймал пятиметрового питона и еще три змеи в деревне

В британской деревне завелись самые длинные змеи в мире — питоны вида Malayopython reticulatus. Об этом пишет Metro.

Роб Стоукс, владелец RSG Reptiles — организации, занимающейся спасением рептилий, рассказал, что получил звонок об огромном питоне. Его заметили у церкви в сельской местности графства Линкольншир. По словам Стоукса, ему не сказали точных размеров змеи, поэтому, когда он увидел пятиметровую особь, сильно удивился. «Это не то, что ожидаешь увидеть в английской деревне», — заметил спасатель.

Стоукс назвал питона Титч, посадил его в свой фургон и уже ехал с ним обратно, как вдруг ему позвонили и сообщили еще об одной змее в том же районе графства. Вернувшись, мужчина обнаружил четырехметрового питона-альбиноса, которого успели поймать в пустое ведро. Стоукс рассказал, что обе змеи были покрыты клещами, поэтому ему пришлось их тщательно вымыть.

На следующее утро Стоуксу снова позвонили. Житель Линкольншира наткнулся на молодую змею в лесу и завернул ее в одеяло. Через несколько часов недалеко от него Стоукс нашел четвертого питона, тоже альбиноса.

Все четыре особи относятся к виду Malayopython reticulatus, обитающему в Юго-Восточной Азии. Предполагается, что они были домашними питомцами, пока их не выбросили на улицу. Сейчас полиция ищет хозяев питонов, чтобы привлечь их к ответственности.

Ранее сообщалось, что в США зафиксирован первый случай, когда рысь растерзала гигантского питона-захватчика. Она откусила змее голову.

