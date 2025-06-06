Дикая кошка откусила голову гигантскому питону

В США рысь откусила голову четырехметровому питону-захватчику

В США зафиксирован первый случай, когда рысь растерзала гигантского питона-захватчика. Об этом сообщает Smithsonian Magazine.

Ученые из Conservancy of Southwest Florida обнаружили останки четырехметрового питона по кличке Локи возле города Неаполь, штат Флорида. Рысь откусила змее голову, фотоловушка впоследствии запечатлела момент ее возвращения к добыче. Нападение 25-килограммовой дикой кошки на питона — первое документальное подтверждение того, что местные хищники начали бороться с инвазивным видом змей.

«Это победа местной команды, — заявил биолог Ян Бартошек. — Экосистема восстанавливает баланс». Холодная погода сделала хладнокровного питона вялым, чем воспользовалась рысь. Ранее ученые находили лишь свидетельства обратных случаев — останки рысей обнаруживали в желудках питонов.

Темные тигровые питоны, способные вырастать до шести метров в длину, попали в США из Юго-Восточной Азии. Считается, что основой американской популяции стали особи, сбежавшие из зверинцев и зоомагазинов во время урагана «Эндрю», который обрушился на Флориду в 1992 году. Спустя десять лет огромных змей стали замечать в Эверглейдсе — природном комплексе, занимающем четверть Флориды. Они без труда истребляли местных зверей, а сами оставались неуязвимы для хищников и безудержно плодились.

Власти штата ежегодно проводят Python Challenge, призывая охотников помочь в истреблении змей. Последние наблюдения дают надежду, что природа сама находит способы сопротивления захватчикам.

Ранее исследователи флоридской популяции темных тигровых питонов пришли к выводу, что в обозримом будущем люди не смогут одержать победу над этими пресмыкающимися.

