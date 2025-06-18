США приготовились к кибератакам иранцев

Politico: США готовятся к кибератакам иранских хакеров

Муниципальные органы США, обеспечивающие подачу воды, электричества и работу транспорта, готовятся к кибератакам иранских хакеров. Об этом со ссылкой на источники сообщает журнал Politico.

«Иранская киберактивность не была столь масштабной за пределами Ближнего Востока, но может измениться в свете военных действий», — поделился главный аналитик центра, исследующего киберугрозы, Google Threat Intelligence Group Джон Халтквист.

В сентябре 2024 года ныне действующий американский лидер Дональд Трамп обвинил иранских хакеров в похищении и рассылке документов своего избирательного штаба во время президентских выборов.