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09:00, 18 июня 2025Мир

США приготовились к кибератакам иранцев

Politico: США готовятся к кибератакам иранских хакеров
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lazy_Bear / Shutterstock / Fotodom

Муниципальные органы США, обеспечивающие подачу воды, электричества и работу транспорта, готовятся к кибератакам иранских хакеров. Об этом со ссылкой на источники сообщает журнал Politico.

«Иранская киберактивность не была столь масштабной за пределами Ближнего Востока, но может измениться в свете военных действий», — поделился главный аналитик центра, исследующего киберугрозы, Google Threat Intelligence Group Джон Халтквист.

В сентябре 2024 года ныне действующий американский лидер Дональд Трамп обвинил иранских хакеров в похищении и рассылке документов своего избирательного штаба во время президентских выборов.

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