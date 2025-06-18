Военкор Стешин: Киев привлекает женщин в ВСУ, чтобы оттянуть неизбежный крах

Власти Украины пытаются «заманить» в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) женщин, чтобы оттянуть неизбежный крах на передовой, заявил военкор Дмитрий Стешин, пишет KP. RU.

По его словам, многие украинки попадают в армию через волонтерство, затем им предлагают подписать контракт. По мнению журналиста, женщин берут «для медийности — это валюта, гуманитарка, вожделенные курсы подготовки за границей».

Военкор отметил, что первое женское подразделение украинских войск, штурмовое, состояло из 100 представительниц прекрасного пола, примерно треть из которых набрали в колониях. Затем было создано второе подразделение — беспилотное.

Стешин объяснил, что украинок старшего возраста вербуют через телемарафоны, а более молодое поколение привлекают в социальных сетях.

Ранее советник по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева рассказала, что некоторые украинки идут в армию, чтобы их мужей не мобилизовали.