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22:16, 18 июня 2025Россия

Военкор объяснил привлечение Киевом женщин в ВСУ

Военкор Стешин: Киев привлекает женщин в ВСУ, чтобы оттянуть неизбежный крах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Europa Press / Global Look Press

Власти Украины пытаются «заманить» в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) женщин, чтобы оттянуть неизбежный крах на передовой, заявил военкор Дмитрий Стешин, пишет KP. RU.

По его словам, многие украинки попадают в армию через волонтерство, затем им предлагают подписать контракт. По мнению журналиста, женщин берут «для медийности — это валюта, гуманитарка, вожделенные курсы подготовки за границей».

Военкор отметил, что первое женское подразделение украинских войск, штурмовое, состояло из 100 представительниц прекрасного пола, примерно треть из которых набрали в колониях. Затем было создано второе подразделение — беспилотное.

Стешин объяснил, что украинок старшего возраста вербуют через телемарафоны, а более молодое поколение привлекают в социальных сетях.

Ранее советник по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева рассказала, что некоторые украинки идут в армию, чтобы их мужей не мобилизовали.

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