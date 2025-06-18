У Израиля стало заканчиваться вооружение

WSJ: У Израиля заканчиваются комплексы ПРО «Стрела», и США об этом знают

У Израиля заканчиваются комплексы противоракетной обороны (ПРО) «Стрела», и США знают об этом уже несколько месяцев. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американского чиновника.

«У Израиля заканчиваются противоракетные комплексы "Стрела" (...), что вызывает обеспокоенность в способности страны противостоять иранским баллистическим ракетам большой дальности», — говорится в материале.

Чиновник из США, пожелавший сохранить анонимность, заявил изданию, что Вашингтон знает о проблемах с израильскими комплексами ПРО уже несколько месяцев. Отмечается, что с начала эскалации конфликта с Ираном в июне Пентагон стал отправлять Израилю больше противоракетных систем, однако теперь появилась обеспокоенность в том, что противоракетные комплексы кончатся и у США.

Ранее советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил, что Иран выпустил по Израилю 400 ракет. По его словам, в результате атак были ранены более 800 человек.