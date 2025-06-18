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16:47, 18 июня 2025Культура

Уехавший после начала СВО актер пропал в Израиле после бомбежек

Уехавшего из России актера Кирилла Сафонова потеряли в Израиле после атак Ирана
Андрей Шеньшаков

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российский актер Кирилл Сафонов, уехавший после начала специальной военной операции (СВО) в Израиль, пропал после обстрелов со стороны Ирана. Об этом сообщает NEWS.ru.

Поклонники артиста, известного по работе в российских фильмах и сериалах, обратили внимание, что он не выходил на связь с 11 июня, незадолго до начала обстрелов. В последней публикации на его странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) актер сообщил, что билеты на мероприятие с его участием распроданы. В день рождения Сафонова, 21 июня, в Израиле должна пройти премьера его короткометражного фильма.

С 2022 года Кирилл живет в городе Ашкелон, на границе с сектором Газа, где часто происходят бомбардировки. Некоторые фанаты артиста предположили, что он может быть в бомбоубежище, где нет интернета и связи.

Ранее стало известно, что актер Максим Виторган рассказал, как прятался в израильском бомбоубежище. Он приехал в страну на гастроли со своим спектаклем.

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