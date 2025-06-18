В ДНР раскрыли источник координат для удара по полигону в Новомосковске

Украинские военнопленные сообщили координаты 239-го общевойскового полигона в Новомосковске, по которому был нанесен удар. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.
«Первым и основным источником выступили пленные ВСУ, которые сдались в плен на западе ДНР», — сказал политик.
По его словам, большинство из них проходили обучение как раз на этом полигоне.
12 июня стало известно об ударе российских военных по заводу для ремонта техники ВСУ в городе Новомосковск Днепропетровской области. В пророссийском подполье отметили, что предприятие имело собственную подстанцию, на нем производили детали для украинских ракет и собирали беспилотники.