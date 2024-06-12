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08:59, 12 июня 2024Бывший СССР

Подполье заявило о прилете по заводу для ремонта техники ВСУ

Подпольщик Лебедев: зафиксирован прилет в Новомосковске Днепропетровской области
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Pixabay

Подпольщики зафиксировали прилет в районе трубного завода, который используется для ремонта техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новомосковске Днепропетровской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Отмечается, что удар был нанесен в 1:45 12 июня, его слышали местные жители. Подробностей происшествия пока нет.
Лебедев добавил, что на завод заходит железнодорожная ветка, там расположено очень много складских помещений.

Координатор добавил, что подпольщики неоднократно сообщали о том, что на заводе ремонтируют военную технику ВСУ. Так, цех №2 имеет собственную подстанцию, там производят детали для ракет и собирают беспилотники.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на среду, 12 июня, прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. В столице Украины сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Также взрывы произошли в Одессе.

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      Марина Совина
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