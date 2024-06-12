Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:14, 12 июня 2024Бывший СССР

В Киеве произошло несколько взрывов

«Общественное»: в Киеве в ночь на 12 июня прогремели взрывы

Фото: KM Asad / Global Look Press

В Киеве в ночь на среду, 12 июня, прогремели взрывы, сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

По данным журналистов, несколько взрывов произошло в городе после объявления воздушной тревоги. В столице Украины работает система противовоздушной обороны (ПВО), добавили они.

На всей территории Украины объявлено предупреждение об угрозе с воздуха.

7 июня в Киеве в результате детонации аккумулятора произошел взрыв в многоэтажном доме. До этого о взрывах в населенном пункте сообщалось 1 июня. В результате них произошел пожар на объекте критической инфраструктуры столицы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Грузии начали готовиться к возобновлению дипотношений с Россией. Посольства откроют после перерыва в 16 лет

      ООН назвала число погибших в секторе Газа детей

      В России предложили блокировать звонки из-за границы

      В Крыму национализировали квартиру семьи соратника Зеленского

      Фигуранта по делу Попова обвинили в мошенничестве и превышении полномочий

      В Киеве произошло несколько взрывов

      Умерла французская певица Арди

      На границе России и США допустили рост наряженности

      В Москве заочно арестовали служащую в ВСУ снайпершу из Грузии

      Во Франции объяснили провал партии Макрона на выборах в Европарламент

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше