В Киеве произошло несколько взрывов

«Общественное»: в Киеве в ночь на 12 июня прогремели взрывы

В Киеве в ночь на среду, 12 июня, прогремели взрывы, сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

По данным журналистов, несколько взрывов произошло в городе после объявления воздушной тревоги. В столице Украины работает система противовоздушной обороны (ПВО), добавили они.

На всей территории Украины объявлено предупреждение об угрозе с воздуха.

7 июня в Киеве в результате детонации аккумулятора произошел взрыв в многоэтажном доме. До этого о взрывах в населенном пункте сообщалось 1 июня. В результате них произошел пожар на объекте критической инфраструктуры столицы.