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06:35, 12 июня 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о взрыве в Одессе

На Украине сообщили о взрыве в городе Одесса
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Globallookpress.com

В городе Одесса произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное».

«В Одессе раздался взрыв, сообщили корреспонденты Общественного», — говорится в публикации.

По всей территории Украины второй раз за утро 12 июня объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики. Сигналы звучат с 6:15, до этого тревогу объявляли с 3:29 мск.

До этого в Киеве в ночь на среду, 12 июня, прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. В столице Украины сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

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      Марина Совина
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