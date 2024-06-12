На Украине сообщили о взрыве в Одессе

На Украине сообщили о взрыве в городе Одесса

В городе Одесса произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное».

«В Одессе раздался взрыв, сообщили корреспонденты Общественного», — говорится в публикации.

По всей территории Украины второй раз за утро 12 июня объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики. Сигналы звучат с 6:15, до этого тревогу объявляли с 3:29 мск.

До этого в Киеве в ночь на среду, 12 июня, прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. В столице Украины сработала система противовоздушной обороны (ПВО).