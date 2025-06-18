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15:44, 18 июня 2025Экономика

В Петербурге продлят метро

Беглов: Сроки продления метро к Пулково будут после определения финансирования
Александра Качан (Редактор)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Окончательные сроки строительства линии метро до аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге будут определены после решения вопроса с финансированием. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов, передает РИА Новости.

Финальный вариант проекта также будет определен после того, как станет понятна ситуация со средствами на реализацию. Беглов отметил, что продление Кировско-Выборгской линии требует финансовой поддержки федерального центра.

Губернатор добавил, что трассировка линии предусмотрена в новом генплане Петербурга. «В проработках есть разные варианты конечной точки — до Экспофорума, до новой Технологической долины и Царского Села, есть вариант соединения Кировско-Выборгской и Московско-Петроградской линий. Соответственно есть и разные сроки», — рассказал он.

Ранее Беглов заявил, что до конца 2025 года в Санкт-Петербурге определят Культурно-исторический статус комплекса бывшего СИЗО «Кресты». От статуса построек будет зависеть проект приспособления для их современного использования.

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