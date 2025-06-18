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15:05, 18 июня 2025Экономика

В Петербурге решат судьбу «Крестов»

Беглов: Культурно-исторический статус «Крестов» определят до конца года
Александра Качан (Редактор)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Культурно-исторический статус комплекса бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге определят до конца 2025 года. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов, передает ТАСС.

По словам главы города, от статуса построек будет зависит проект приспособления для их современного использования. На данный момент «Кресты» считаются объектом культурного наследия. «В ходе проведения экспертизы будет уточнен состав объекта, определен его предмет охраны и установлена категория историко-культурного значения», — рассказал Беглов.

Он добавил, что в состав комплекса входят 10 объектов, которые должны находиться под охраной государства. Заключение экспертизы и проект приспособления представят на заседании Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга до конца года.

В феврале «Кресты» приобрела группа компаний «КВС». Новый владелец собирается устроить на территории объекта музей, гостиничный комплекс, рестораны, галереи и общественные пространства.

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