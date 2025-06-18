В Приэльбрусье прошел крупнейший скальный фестиваль России

В Приэльбрусье состоялся скальный фестиваль «Скалы России. Эльбрус-2025»

В Приэльбрусье состоялся крупнейший скальный фестиваль России «Скалы России. Эльбрус-2025». Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Всего в горы Кабардино-Балкарии приехали около 1000 участников из 53 регионов страны. Федерация скалолазания и альпинизма уже второй год проводит фестиваль, объединивший любителей и профессионалов экстремальных видов спорта.

Всего мероприятие длилось пять дней. Фестиваль состоялся при поддержке правительства Кабардино-Балкарии и Центрального спортивного клуба армии. Особое внимание уделили теме патриотизма, а именно создали сектор «80 лет Победы» — семь трасс, которые подходят для новичков и детей. Все разработанные маршруты в будущем останутся доступными для любителей скалолазания.

Итоги фестиваля-2025 таковы: победу в общем зачете среди женщин уже второй год подряд одержала многократная чемпионка России Екатерина Киприянова, а у мужчин лучшим признан чемпион страны Егор Дулуб.

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