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14:53, 18 июня 2025Интернет и СМИ

В России оценили предупреждение Никиты Михалкова о бойцах СВО

Военный обозреватель Беликов поддержал слова Михалкова о вопросах бойцов СВО
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Военный обозреватель «Царьграда» Олег Беликов прокомментировал предупреждение режиссера и актера Никиты Михалкова о том, что вернувшиеся из зоны специальной военной операции (СВО) военнослужащие зададут вопросы депутатам. Об этом деятель культуры заявил во время выступления в Государственной Думе.

По мнению Михалкова, у бойцов возникнет желание пообщаться с российскими законотворцами. «Бойцы зададут вопросы», — предупредил он парламентариев, призвав быть готовыми к беседе с участниками СВО.

Представитель СМИ, комментируя заявление, отметил, что у призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года россиян «дыхалка уже на пределе».

Спикер также отметил, что часть граждан не интересует состояние дел в армии. «Я имею виду тех, кто еще держит в шкафу "тревожный чемодан" и билет с открытой датой в Тбилиси или Астану на случай объявления второй волны мобилизации», — уточнил журналист.

Он не исключил, что «для какого-то серьезного прорыва — будь это освобождение Одессы или Киева — многим придется вспомнить, где лежит его военный билет».

«А для чиновников это значит, что тех, кто после победы вернется с СВО с вопросами, будет еще больше. (...) Так что работайте, братья. Михалков вас предупредил», — подчеркнул Беликов.

Ранее сообщалось, что режиссер Никита Михалков, выступая в Госдуме, рассказал о пользе спецоперации для россиян.

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