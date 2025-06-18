В России попросили предупреждать об отключениях интернета

Депутаты Госдумы попросили Минцифры оповещать население об отключениях интернета

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев, Владимир Плякин и Ярослав Самылин обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой ввести оповещение россиян о том, что планируется отключение интернета. Об этом сообщает РБК.

В письме на имя министра депутаты предложили оповещать граждан о возможном ограничении интернета в СМС-рассылках. Представители «Новых людей» подчеркнули, что такая мера поможет разгрузить службы поддержки операторов связи и своевременно информировать абонентов.

В обращении подчеркивается, что россияне часто не знают, из-за чего возникают проблемы с доступом в интернет и когда эти их устранят. Это, по словам депутатов, вызывает обоснованное недовольство и недоверие к провайдерам.

По данным РБК, в Минцифры ознакомились с обращением «Новых людей» и пообещали сформировать позицию по этому вопросу.

Ранее была опубликована карта регионов России, где отключили мобильный интернет. Уточнялось, что сбои наблюдались в 16 субъектах РФ, в частности, Ленинградской, Московской, Псковской, Воронежской областях и других.

Временные отключения мобильного интернета в России начались в начале мая, перед Днем Победы. В ночь на 7 мая сеть была недоступна более чем в 30 российских регионах из-за угрозы беспилотников.