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11:45, 18 июня 2025Россия

В России 13-летняя школьница спела песню на могиле бойца СВО и поплатилась

В Борском районе девочка спела песню на могиле бойца СВО и пообщалась с полицией
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Борском районе Нижегородской области 13-летняя школьница спела песню со словами «забери меня с собой» на могиле бойца специальной военной операции (СВО) и поплатилась. Девочке и ее родителям пришлось пообщаться с сотрудниками полиции. Об этом стало известно Telegram-каналу Ni Mash.

На видео, распространенном в сети, юная россиянка вместе с друзьями веселится и поет песни у могилы военнослужащего. Ее музицирование пытаются прервать, но ничего не выходит.

После публикации ролика, к девочке и ее семье пришла беседовать полиция. Знакомые отметили, что школьница извинилась перед дядей похороненного участника спецоперации.

До этого сообщалось, что в Тюмени третьеклассники избили сверстника из-за участия его отца в СВО. Правоохранители предварительно установили, что в ходе драки ребенок военного получил ушибы.

ЖЗЛ
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