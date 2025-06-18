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15:01, 18 июня 2025Мир

России посоветовали ответить на удары ВСУ по аэродромам атакой на Лондон

Политолог Шлепченко: В Киеве исполнители диверсии, а в Лондоне — организаторы
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Lysianskyi / Press Service of the 127th Separate Brigade of the Territorial Defence Forces of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Если говорить о полноценном ответе России на удары Украины по военным аэродромам и стратегическим бомбардировщикам, то Москве стоит изменить стратегию. В Киеве сидят лишь исполнители диверсии, а ее организаторы находятся в Лондоне, заявил политолог Влад Шлепченко в беседе с «Царьградом».

По его словам, все планы по атаке российских регионов разрабатывались в Великобритании. «И ответочку надо в стратегическом и долговременном плане готовить именно против британцев», — подчеркнул он.

Военный обозреватель добавил, что в последнее время США начали терять интерес к Украине, фокусируясь на более близких проблемах вроде ядерной опасности со стороны Ирана, так что это может сыграть России на руку и дать больше эффективных методов в борьбе с режимом украинского главы Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось о том, что американский президент Дональд Трамп занял выжидательную позицию по Ирану. Угрожая Тегерану собственным вмешательством в текущий конфликт с Израилем, Вашингтон лишь рассчитывает подтолкнуть исламскую республику к уступкам при заключении ядерной сделки.

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