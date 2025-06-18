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14:42, 18 июня 2025МирЭксклюзив

Раскрыты планы Трампа по участию США в ирано-израильском конфликте

Политолог Дудаков: Трамп занял выжидательную позицию по Ирану
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Президент США Дональд Трамп, угрожая Ирану открытым включением в ирано-израильский конфликт, пытается вынудить Тегеран пойти на уступки при заключении ядерной сделки, считает политолог-американист Малек Дудаков. Об этом он рассказал «Ленте.ру». Однако исключать участие США в конфликте и потерю контроля над ситуацией нельзя, заключил политолог.

«Трамп занял выжидательную позицию, потому что он, наверное, оценивает все последствия и понимает риски этой эскалации, учитывая, что Иран может ответить ударами по американским военный базам в регионе. Иран может перекрыть Ормузский пролив, что вызовет энергокризис, в том числе на Западе», — сказал Дудаков.

По его мнению, на данный момент Трамп разыгрывает сценарий с добрым и злым полицейским. То есть президент США выступает в качестве злого полицейского, угрожая Ирану последствиями вроде задействования противобункерных авиабомб. И в то же время глава государства может отправить своих эмиссаров на Ближний Восток договариваться с Ираном в статусе добрых полицейских, предлагая заключение ядерной сделки на условиях США в обмен на то, что удары наноситься не будут, считает политолог.

Трамп повышает ставки ради такой стратегии, на мой взгляд. Учитывая, что она носит очень рискованный характер, нельзя исключать того, что эскалация выйдет из под контроля и американцам придется в любом случае наносить какие-либо удары или помогать Израилю в военно-воздушной операции

Малек Дудаковполитолог

При этом он не исключил прямое включение США в конфликт, но на данный момент Трамп надеется за счет своей стратегии добиться уступок от Ирана и усилить переговорную позицию США.

Газета Jerusalem Post со ссылкой на источники ранее сообщала о том, что по мнению израильских чиновников, президент США принял решение нанести удар по Ирану, если Тегеран откажется от заключения сделки по ядерной программе.

17 июня американский лидер потребовал от руководства Ирана безоговорочной капитуляции. Посол Ирана во Франции Мохаммед Амин-Неджад, в свою очередь заявил, что Тегеран не согласится на это требование главы Белого дома.

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