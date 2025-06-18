Кеппель: Швейцария совершила ошибку, введя санкции против России

Швейцария совершила ошибку, введя санкции против России из-за конфликта на Украине и жители конфедерации надеются, что русские помогут исправить это недоразумение. Об этом в беседе с «Лентой.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил швейцарский политик, шеф-редактор швейцарского издания Die Weltwoche Роджер Кеппель.

«Суть конфликта в том, что Швейцария приняла санкции Европейского союза, не все, но некоторые из них против России. Мое личное мнение по этому поводу таково: я думаю, что это ошибка. Я бы хотел сказать российской аудитории, что мы все совершаем ошибки. И поэтому мы не должны критиковать друг друга и обвинять друг друга. Мы должны помогать друг другу исправлять произошедшее», — рассказал политик.

Кеппель также подчеркнул, что несмотря на введенные санкции, Швейцария остается нейтральной страной и строго придерживается этого курса. В частности, он указал, что конфедерация не осуществляет никаких военных поставок Украине.

23 мая в пресс-службе посольства России в Швейцарии заявили, что вопрос о переговорах по Украине в Швейцарии умозрителен, так как Берн поддерживает Киев в конфликте и присоединился к антироссийским санкциям. В связи с этим, в ведомстве указали, что Москва рассматривает другие страны-участницы для организации встречи.