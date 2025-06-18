В США заявили о неизбежности роста инфляции

Глава ФРС Пауэлл: Рост инфляции в США в ближайшие месяцы неизбежен

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что рост инфляции в Соединенных Штатах в ближайшие месяцы неизбежен. Об этом пишет РИА Новости.

Пауэлл возложил ответственность за это на пошлины президента США Дональда Трампа. «Для снижения ставки мы ждем момента, когда сможем оценить масштаб инфляции пошлин», — сказал он.

Пауэлл добавил, что в цепи между производством и потребителем обязательно кто-то будет платить цену за повышение пошлин. «Часть нагрузки упадет на покупателей. Мы знаем, что это произойдет», — заявил глава ФРС.

Ранее Трамп спрогнозировал, какое решение примет Федеральная резервная система США по поводу процентной ставки. По мнению американского лидера, «глупый» Джером Пауэлл, вероятнее всего, не пойдет на снижение ставки. Между тем сам глава Белого дома уверен, что ее надо понизить как минимум на два процентных пункта.