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08:42, 18 июня 2025Россия

В торговом центре в Москве начался пожар

Пожар начался в торговом центре «Метрополис» в Москве, его уже ликвидировали
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В торговом центре (ТЦ) «Метрополис» в Москве произошел пожар. Об этом сообщила Baza в Telegram-канале.

Огонь, по предварительным данным, начал распространяться на минус первом этаже здания в серверной МТС. Из здания были эвакуированы 30 человек.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Возгорание уже ликвидировали. Других данных о ситуации не приводится.

17 июня пожар произошел в подмосковном Королеве. Очаг возгорания находился в трехкомнатной квартире на четвертом этаже. Жертвами пожара стали трое взрослых, а также дети семи и четырех лет. С соседних этажей здания спасли женщину и трех детей. В сети также появились кадры с места пожара.

ЖЗЛ
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