В закупку на 414 тысяч рублей для депутатов Думы попали книги о русофобии и ядерных бомбах

Ведомости: Для парламентской библиотеки ГД заказали книги на 414 тысяч рублей

Аппарат Госдумы заказал для парламентской библиотеки 219 разных книг на сумму 414 050 рублей. В закупку попали книги о русофобии и ядерных бомбах, пишут «Ведомости».

В числе литературы о неприязненном отношении к русскому народу оказались книги «Русофобия в ряду прочих фобий и маний: Из истории политического языка» авторства Константина Душенко и «О генезисе русофобии» венгерского историка Дюла Свака.

Кроме того, для депутатов решили приобрести учебное пособие «Ядерное оружие в современных международных отношениях», в котором автор Сергей Воробьев рассказывает о том, как ядерное вооружение стало фактором для поддержания «стабильности и баланса сил».

В парламентскую библиотеку также поступит книга Сергея Брезкуна «Ядерное сдерживание агрессии: неизбежность исторического бытия России XXI века», в которой, судя по аннотации, «всесторонне обосновывается, что именно стратегическое ядерное оружие России является тем главным фактором, который и в дальнейшем будет сводить на нет авантюризм лидеров "демократического" Запада».

Есть в закупке и книга о Саддаме Хусейне Анатолия Криворучко — «Багдадский вождь: взлет и падение. Политический портрет Саддама Хусейна на региональном и глобальном фоне».

В списке также оказались другие книги по истории, отношениям России с Китаем и западными странами (как «Россия и Запад. Борьба миров. Actio popularis» Виктора Ильина), по законодательству, искусственному интеллекту и национальной безопасности.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании книг. Себестоимость их производства за год увеличилась в среднем на 15,2 процента.