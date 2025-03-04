Россиян предупредили о резком подорожании книг

АСКР и «Книжная индустрия»: В 2025-м книги в России могут подорожать на 15-20 %

В 2025 году отпускные цены издательств на книги могут вырасти на 15–20 процентов. О возможном резком подорожании литературы предупредили по итогам совместного опроса Ассоциации книгораспространителей России (АСКР) и журнала «Книжная индустрия», сообщает газета «Ведомости».

Себестоимость производства книг за год увеличилась в среднем на 15,2 процента в годовом выражении. Так, стоимость типографских услуг за это время выросла на 17,9 процента, бумаги — на 12,6 процента, расходных материалов — на 11,2 процента, редакционных услуг — на 9,3 процента.

Средняя стоимость книги в 2024 году составила 510,7 рубля за издание (плюс 12,2 процента к 2023 году), а годом ранее — 455 рубля за единицу (плюс 11,5 процента). Сильнее всего книги дорожали в 2022 году — до 408 рублей (плюс 27 процентов год к году).

На фоне удорожания производства издатели сдерживали рост цен за счет собственных ресурсов. Вслед за ними не повышали цены и магазины — за счет уменьшения отпускной цены на часть книг, скидок и наличия запасов «по старым ценам», а теперь эти возможности иссякли.

«При этом рентабельность издательства существенно снизилась. Как результат, «Росмэну» в 2025 г. пришлось отказаться от некоторых дорогостоящих проектов, уменьшить расходы на продвижение, сократить свое участие в выставках и ярмарках», — подчеркнул директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов.

Причинами подорожания стало увеличение производственных издержек, отметили в группе «Альпина» и издательстве «Росмэн». Расходы на производство книг выросли на 15–20 процентов, заявил директор по производству «Альпины» Константин Лунь. Помимо этого, на фоне роста спроса на молодежную литературу российские издатели столкнулись с дефицитом материалов и для удовлетворения спроса пришлось частично переводить производство в Китай, добавили в АСКР. Кроме того, увеличились и затраты на покупку прав и оплату авторских отчислений и стоимость интернет-рекламы и участия в книжных выставках.

В АСКР опасаются, что из-за роста цен покупатели перейдут из розничных книжных магазинов на маркетплейсы, где разница цен с офлайн-каналом в период акций и распродаж может достигать 50–70 процентов.

Издательства уже обращали внимание на дефицит полиграфической продукции, необходимой для выпуска книг с красивыми обложками, например коллекционных или детских. Не хватает красок, лаков, материалов, используемых в производстве. Особенно дефицит ощущается в выборочном лакировании и трафаретной печати, которые используются для достижения самых четких контуров и высокого качества изображения.

Кроме того, участники рынка пожаловались на то, что в России стало значительно труднее найти типографское оборудование и запчасти к нему. Сроки поставок выросли с недели до нескольких месяцев, а импортозамещение не работает. Из-за роста себестоимости типографиям приходится повышать цены на свою продукцию, и в среднем стоимость их услуг за год выросла на 20 процентов.

